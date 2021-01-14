لافروف: نرحب بمخرجات قمة العلا في السعودية

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن ترحيبه بمخرجات قمة العلا التي عقُدت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، وإعلان المصالحة الخليجية، مشيدًا بالجهود الكويتية في إعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي.وقال لافروف، في كلمته خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "نرحب بمخرجات قمة العلا في السعودية"، مضيفًا: "نقدر الجهود الكويتية والدور الرائد للسعودية في إعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي".وشدد الوزير الروسي على أهمية التعاون مع السعودية، بما يسهم في استقرار أسواق الطاقة، كما أشار إلى التعامل مع المملكة في مكافحة جائحة كورونا، وتسجيل اللقاح الروسي لديهم.وأوضح لافروف أنه بحث مع نظيره السعودي التحديات في الشرق الأوسط، وضرورة إخماد حدة التوتر في المنطقة، معربًا عن دعم بلاده لإطلاق عملية سياسية كاملة في ليبيا.