ضبط سيارتين لبيع لحوم وكبدة فاسدة في أسيوط

ترأس المهندسي نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط، حملة تموينية مفاجئة على الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بمركز أبوتيج.وذلك بمشاركة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج وكمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط، والدكتور جمال بوصه بمديرية الطب البيطري ومسئولي إدارة التموين والصحة والمتابعة الميدانية بالمركز، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارتين تقوم ببيع لحوم ومجمدات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتم التحفظ عليها وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر فورية للمخالفين واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية والمتابعة المستمرة لمنافذ البيع المختلفة والمحلات والمطاعم والمخابز ومستودعات البوتاجاز بقرى ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار، مشيرًا إلى ضبط وتحرير المخالفات المحاضر واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين.