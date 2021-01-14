حبس 3 أصدقاء بتهمة حيازة أسلحة نارية وبيضاء

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 3 أصدقاء بالحبس من 6 أشهر لسنة مع الشغل لحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص في البساتين.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.كشف أمر الإحالة قيام المتهمين "هشام.ع"، و"عصام. س"، و"محمد. م"، بحيازة أسلحة نارية «فرد خرطوش» بدون ترخيص وأسلحة بيضاء «مطاوي» بغير ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له حيازته أو إحرازه.