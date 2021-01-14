3150 إصابة و53 وفاة جديدة بكورونا في النمسا



ولفت البيان إلى وجود 14 ألفا و173 حالة نشطة في البلاد حاليا، مشيرا إلى أنه تم إجراء 25 ألفا و286 فحصا خلال ال24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 3150 إصابة جديدة و53 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 384 ألفا و25 حالة، وقد تعافى منها 362 ألفا و931 حالة، بينما توفى 6921 حالة.وأشار البيان إلى تواجد 2086 حالة بالمستشفيات، منها 361 حالة بالعناية المركزة، لافتا إلى انخفاض عدد المصابين في الأسرة العادية بالمستشفيات بمقدار 100 حالة عن اليوم السابق، ولكن في المقابل هناك 7 مرضى في وحدات العناية المركزة مقارنة باليوم السابق.وذكر البيان أن الزيادة في الإصابات الجديدة ترجع بشكل رئيسي إلى تأخر الإحصائيات في ولايتي كارينثيا والنمسا العليا، حيث تم تسجيل حوالي 1000 حالة لاحقًا.