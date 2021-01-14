رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3150 إصابة و53 وفاة جديدة بكورونا في النمسا

الخميس 14/يناير/2021 - 01:12 م
كورونا
كورونا
ا ش ا
طباعة
أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 3150 إصابة جديدة و53 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم الخميس، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 384 ألفا و25 حالة، وقد تعافى منها 362 ألفا و931 حالة، بينما توفى 6921 حالة.

وأشار البيان إلى تواجد 2086 حالة بالمستشفيات، منها 361 حالة بالعناية المركزة، لافتا إلى انخفاض عدد المصابين في الأسرة العادية بالمستشفيات بمقدار 100 حالة عن اليوم السابق، ولكن في المقابل هناك 7 مرضى في وحدات العناية المركزة مقارنة باليوم السابق.

وذكر البيان أن الزيادة في الإصابات الجديدة ترجع بشكل رئيسي إلى تأخر الإحصائيات في ولايتي كارينثيا والنمسا العليا، حيث تم تسجيل حوالي 1000 حالة لاحقًا.

ولفت البيان إلى وجود 14 ألفا و173 حالة نشطة في البلاد حاليا، مشيرا إلى أنه تم إجراء 25 ألفا و286 فحصا خلال ال24 ساعة الماضية.

موضوعات متعلقة

الكواليس الكاملة لخليفة مصطفى محمد في الزمالك

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

الصور

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة

الثقافة تتيح استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه