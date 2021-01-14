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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ارتفاع إصابات كورونا بين أسرى «ريمون» لـ199

الخميس 14/يناير/2021 - 01:18 م
آسرى ريمون
آسرى ريمون
وكالات
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ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى في سجن ريمون إلى 8 إصابات، وذلك منذ الإعلان عن إصابة أسير في القسم (4) الإثنين الماضي، ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس في سجون الاحتلال منذ بداية انتشاره إلى (199).

وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، إن إصابة واحدة سجلت في قسم (1) بالسجن، ما يعني انتقال العدوى إليه، وأن بقية الإصابات سجلت في قسم (4)، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات مرشح للازدياد، خاصة أن نتائج العينات التي أُعلن عنها اليوم هي من أصل 21 عينة، فيما لم تظهر باقي عينات الأسرى في الأخير الذي يقبع فيه 90 أسيرًا.

وأكد أن هناك توترًا وقلقًا شديدًا بين أوساط الأسرى في السجن، لا سيما مع استمرار الإدارة، المماطلة في الإعلان عن نتائج العينات، ما يساهم بشكل أساسي في انتشار الوباء، وهي كذلك تُشكل أداة تنكيل لما تسببه من حالة قلق وخوف لدى الأسرى.

وناشد الأسرى كل جهات الاختصاص بالتحرك جديًا من أجل إنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان، خاصة المرضى منهم وكبار السّن، حيث إن بينهم 43 أسيرًا يعانون أمراضًا مختلفة، وأربعة أسرى على الأقل تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

وحمّل نادي الأسير الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى، معتبرًا أن ما يجري في "ريمون" إنذار خطير ومتصاعد، خاصة بعد نقل الأسير باسل عجاج إلى المستشفى جرّاء إصابته بالفيروس.

وطالب كل جهات الاختصاص بتحمل مسئوليتها في ظل المخاطر المتصاعدة على حياة الأسرى، واستمرار الاحتلال في تنفيذ سياساته التي تستهدف حياتهم ومصيرهم، عبر جملة من الأدوات، فضلًا عن استمراره في اعتقال مزيد من المواطنين، مشددًا على ضرورة الضغط على الاحتلال لإعطاء الأسرى اللقاح، بإشراف لجنة دولية محايدة، خاصة في ظل حملة التحريض ضدهم، وقرار الاحتلال بحرمانهم منه.

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