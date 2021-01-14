الأوقاف: انطلاق المعسكر التثقيفي لمهندسي الهيئة والوطنية للاستثمارات الجمعة

تنطلق فعاليات المعسكر التثقيفي المتخصص لمهندسي هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمعسكر أبي بكر الصديق بمدينة الإسكندرية، الجمعة والسبت 14و 15 يناير الجاري.يأتي ذلك في إطار البرامج التدريبية النوعية المتخصصة والمتنوعة التي تقيمها وزارة الأوقاف، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وهندسية وثقافية.يذكر أن وزارة الأوقاف تسعى من خلال هذه المعسكرات إلى التدريب المتخصص المكثف لرفع كفاءة العاملين بها في كافة القطاعات والجهات التابعة للوزارة.