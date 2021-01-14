رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزارة قطاع الأعمال العام توضح جهود تطوير نادى غزل المحلة

الخميس 14/يناير/2021 - 01:33 م
نادى غزل المحلة
نادى غزل المحلة
أسامة الشندويلي
طباعة
قامت وزارة قطاع الأعمال العام بإعداد مشروع تطوير نادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى لإنشاء ثلاث كيانات وهى:

(1) نادى للعاملين بالشركة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية.
(2) تأسيس نادي رياضي اجتماعي لأعضاء جدد في حدود 10 آلاف عضوية جديدة، من خلال تأسيس شركة مساهمة تمتلكها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
(3) تكوين شركة مشروع (SPV) خاصة برياضة كرة القدم يتم اعطاءها حق استغلال الاسم التجاري “غزل المحلة لكرة القدم” وحق الانتفاع للاستاد وملعب تدريب.

وقد تم الانتهاء من التالي:
1- اختيار المكتب الاستشارى لتصميم والاشراف على تنفيذ المشروع:
• تم تشكيل لجنة من المختصين بوزارتى قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة تذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ مشروع التطوير.
• تم الاعلان فى 21 يناير 2020 عن الرغبة وزارة قطاع الأعمال العام تلقى طلبات الجهات المتخصصة والراغبة فى المشاركة فى تصميم وتطوير الأندية والمنشآت الرياضية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام وقد تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص الأوراق المقدمة من الجهات المختلفة وعددها 13 جهة، وقد تم اختيار عدد 8 جهاتمكاتب استشارية مؤهلة للمشاركة وتكوين قائمة مختصرة للاستشاريين.
• تم إعداد كراسة الشروط الخاصة بمشروع تصميم والاشراف على تنفيذ مشروع تطوير نادى غزل المحلة واعتمادها من مجلس ادارة الشركة مصر للغزل والنسيج وتفويض الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لاستكمال باقى الإجراءات.
• تم دعوة الاستشاريين المقيدين بالقائمة المختصرة بوزارة قطاع الأعمال العام للمشاركة فى مناقصة تصميم والاشراف على تنفيذ مشروع التطوير وقد قامت عدد 7 جهاتمكاتب استشارية بسحب كراسة الشروط، وقامت عدد 5 مكاتب استشارية بالتقدم بعروضها الفنية والمالية.
• تم تشكيل اللجان المختصة بفض المظاريف الفنية والمالية، وانتهت من اعمالها فى 15 سبتمبر 2020 و4 أكتوبر 2020 على التوالى.
• تم تشكيل لجنة البت حيث انتهت من اعمالها وقدمت تقريرها النهائى للعرض على مجلس ادارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج حيث وافق مجلس ادارة الشركة القابضة على ما تم من اجراءات واختيار المكتب الاستشارى الفائز بالمشروع، وجارى مراجعة العقد من الطرفين لاتخاذ اجراءات الترسية والاسناد.

2- تأسيس شركة مساهمة لنشاط كرة القدم
• تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأسيس الشركة باسم شركة "غزل المحلة لكرة القدم" لتكون اول شركة مساهمة لادارة وتشغيل انشطة رياضية طبقا لقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ولائحة قواعد منح تراخيص شركات الخدمات الرياضية الصادر بالقرار الوزارى رقم ١١٢٤ لسنة ٢٠١٧ والمعدل بالقرار رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨، وتم الحصول على موافقة الجمعيات العامة للشركات المؤسسة على تأسيس الشركة برأسمال 250 ألف جنيه على ان تمتلك شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى نسبة ٩٩،٥٪ وشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة 0.25٪ والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج 0.25٪ من رأس المال. كما تم تحديد المستشار القانونى ومراقب الحسابات ومقر الشركة الجديدة (داخل نادىشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى)، وفتح الحساب البنكى باسم الشركة، وتحديد تشكيل مجلس إدارة الشركة الجديدة.
• من المقرر ان يتم فى غضون 3 أشهر زيادة رأسمال الشركة باضافة حصة عينية لصالح شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بقيمة حق الانتفاع (لمدة 20 سنة) للاستاد وملحقاته وملعب التدريب وطرح نسبة من زيادة رأس المال للاكتتاب العام. كما تم اختيار بنك الاستثمار (برايم) لإدارة عملية الطرح.
• تم توفير الاحتياجات العاجلة من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدعم نشاط كرة القدم واتخاذ الاجراءات اللازمة تطوير بعض المنشآت الحيوية ومنها غرف خلع الملابس وغرفة الحكام (VAR) واشتراطات الحماية المدنية للحفاظ على صلاحية استاد غزل المحلة، كما تم تدعيم الفريق بعدد 7 لاعبين جدد.
• وفى 10 ديسمبر 2020، تم توقيع عقود لرعاية الفريق لعدد 7 شركات راعية باجمالى مبلغ 29 مليون جنيه.

موضوعات متعلقة

إلغاء جنازة صفوت الشريف والاكتفاء بمراسم الدفن في المقابر

مونديال اليد 2021.. كريم هنداوي: لدينا أخطاء أمام تشيلي لكن الأهم هو الانتصار

منتخب قطر يصل اليوم.. آخر الاستعدادات لبطولة العالم لليد بالإسكندرية

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

الصور

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بقصر أحمد بهاء للطفل بأسيوط

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

«مخاطر التطرف الفكري والانفلات الأخلاقي» بثقافة السويس

ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة