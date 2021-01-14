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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

أول تكليف للوكيل الدائم بالأوقاف: تقييم شهري لمديري المديريات

الخميس 14/يناير/2021 - 01:02 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار
أميرة العناني
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وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المهندس سمير مصطفى الشال، المكلف بتسيير أعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف بعمل استمارة تقييم لإنجاز المهام شهريًا لجميع القيادات سواء داخل ديوان عام الوزارة أو بجميع المديريات الإقليمية على مستوى وكلاء الوزارة ومديري العموم من واقع الدقة والسرعة في إنجاز المهام المكلفين بها.

يأتي ذلك في إطار دفع عجلة العمل من جهة وإثابة المتميزين من جهة أخرى، وتتضمن استمارة تقييم إنجاز المهام التالية بالنسبة للمديريات الإقليمية:

1. الشئون الدعوية، وأهمها الحفاظ على المساجد من حيث ضبط شئونها الدعوية وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة من صعود المنبر، والالتزام بكافة التوجيهات الصادرة بشأن الحفاظ على المساجد، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية وسائر التوجيهات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

2. ضبط جميع الشئون المالية بالمديرية.

3. ضبط جميع الشئون الإدارية وبخاصة كل ما يتصل بشئون العاملين.

وتشمل استمارات التقييم هذه جميع وكلاء الوزارة ومديري العموم بالديوان العام، كلُّ فيما يخصه.

وسيتم شهريًا صرف مكافأة جهود غير عادية تقدرها السلطة المختصة شهريًا لكل من ينجز المهام المطلوبة منه على الوجه الأكمل بكفاءة واقتدار وفق درجة الإنجاز التي يحصل عليها شهريًا من خلال استمارة تقييم إنجاز المهام، التي تعد من خلال لجنة برئاسة الوكيل الدائم وعضوية كل من رئيس القطاع الديني، ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية، ورئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومدير عام الشئون القانونية، ومدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك فيما يخص المديريات الإقليمية.

ويتم العمل بذلك في تقييم أعمال شهر يناير الجاري 2021م.

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