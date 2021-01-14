الزراعة تكافح ذبابتى الفاكهة والخوخ فى الإسماعيلية

ترأس المهندس محمود عبدالقادر مدير عام إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عبدالواحد متابع الوزارة، والمهندس محمد فؤاد رئيس أقسام المكافحة بالقنطرة شرق والمهندس السيد عطية مسئول المكافحة البستانية، والمهندس محمد عبدالمقصود بوحدة شرق البحيرات، لجنة المرور على 25 مصيدة ورصد متوسط قراءات الأسبوع الماضي وتغيير الشيت الخاص بالمصيدة في إطار خطة الدولة في مكافحة ذبابتي الفاكهة والخوخ، وبناء على تعليمات الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.وصرح المهندس محمود عبدالقادر بأن ذبابتي الفاكهة وثمار الخوخ تعتبر من الحشرات التي تصيب الثمار مسببة لها أضرارا جسيمة، وتعمل الدولة منذ عدة سنوات على مكافحة تلك الذبابة لفتح باب أوسع أمام الصادرات المصرية، كما أن ذبابة الخوخ وذبابة فاكهة البحر المتوسط هما أخطر ذبابتين تتسببان في رفض بعض الصادارات المصرية من فواكه الخوخ والمانجو والجوافة والمشمش والتين وبعض الأنواع الأخرى من الفواكه مما يتسبب في خسائر فادحة لمزارعي الفاكهة والاقتصاد القومي، حيث تتسبب يرقات هذه الحشرات في تلف كمية كبيرة من الثمار وتعفنها وسقوطها على الأرض مما يؤدي لخفض الإنتاجية.إن مقاومة هذه الحشرات يكون بالتخلص من الثمار التالفة ودفنها مع التخلص من الحشائش الضارة واستخدام المصائد لجذب الحشرات والتقليل من إعدادها تستخدم مادة الميثيل إيوجينول في جذب ذكور حشرة ذبابة ثمار الخوخ وتستخدم مادة الترايميدلور لجذب ذكور حشرة ذبابة فاكهة البحر المتوسط.ولفت إلى أن الوقاية تستلزم عدم زراعة الأنواع التي تصاب بهذه الحشرات، وأن الضرر الأكبر يقع عند رفض بعض شحنات الفاكهة مما يفقدنا ملايين الدولارات ويسىء إلى سمعة الحاصلات الزراعية المصرية.