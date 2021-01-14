قافلة أئمة وواعظات الأوقاف تنطلق إلى الخرطوم 31 يناير الجاري

تنطلق قافلة أئمة وواعظات الأوقاف إلى الخرطوم بدولة السودان يوم الأحد 31 يناير الجاري، وذلك للانضمام إلى أشقائهم وشقيقاتهم من أئمة وواعظات السودان الشقيقة ليجوبوا معا عددًا من الأقاليم السودانية يدعون إلى الله، بالحكمة والموعظة الحسنة ويبينون للناس مدى عظمة وسماحة ديننا الحنيف وإيمانه بالتنوع والتعددية، وحرصه على مصالح البلاد والعباد، وتأكيدًا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان.يأتي ذلك في ظل العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية ودولة السودان الشقيقة، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الإسلامية بدولة السودان، وامتدادا لجسور التعاون بين البلدين الشقيقين في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبيان مدى سماحة الإسلام في قبول الآخر والإيمان بالتعددية والتنوع، وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني، وبيان مشروعية الدولة الوطنية وضرورة الالتفاف حولها، ومواجهة الفكر المتطرف، وتضم القافلة نخبة من خيرة شباب العلماء من أئمة وواعظات الأوقاف تشمل ستة أئمة وخمس واعظات.