رئيس الوزراء يُهنئ أسوان بعيدها القومى

بمناسبة العيد القومى لمحافظة أسوان بعث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة بهذه المناسبة، مقدمًا أخلص التهانى وأطيب التمنيات لمحافظ أسوان وأبناء المحافظة بدوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية.وأكد رئيس الوزراء دعمه الكامل لجميع جهود التنمية والعمران بمختلف ربوع المحافظة، وفي جميع قطاعات العمل العام والتى تشهد طفرة غير مسبوقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.أشعل محافظ أسوان الشعلة بمنطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية، صباح اليوم الخميس، وذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتداء الكمامات لجميع الحضور.وقرر محافظ أسوان إلغاء أي مظاهر احتفالية للعيد القومي لهذا العام، نظرًا لاجتياح أزمة فيروس كورونا المستجد وتضمنت الفعاليات إيقاد الشعلة بمنطقة رمز الصداقة.وجاء ذلك بحضور كل من: مدير أمن أسوان الجديد اللواء عصام عثمان، والأنبا هدرا مطران أسوان، والدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية.