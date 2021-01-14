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مصر

«السياحة الثقافية» تطلق مبادرة استضافة منتخبات كرة اليد بالأقصر وأسوان

الخميس 14/يناير/2021 - 12:59 م
سياحة الأقصر
سياحة الأقصر
رامى حسين
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أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن استعدادها التام لاستقبال فرق منتخبات كرة اليد المشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مصر خلال شهر يناير الجاري.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم، إن وجود نجوم العالم من لاعبي كرة اليد على أرض مصر فرصة مهمة للترويج للسياحة بشكل عام، والسياحة الرياضية بشكل خاص، واطلاعهم على الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الفنادق والمقاصد الأثرية والسياحية.

وأضاف أن اللجنة يمكنها تقديم الاستضافة المجانية بالفنادق الثابتة والعائمة والدهبيات مجانا لكافة المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد من أجل مشاهدة الحضارة المصرية القديمة، والاستمتاع بشمس الأقصر وأسوان، والرحلات النيلية، مشيرا إلى أن اللجنة تدعو شركات الطيران إلى تنفيذ برامج رحلات مجانية لنقل الفرق إلى الأقصر وأسوان.

وتابع أن دعوة اللجنة لاستضافة منتخبات كرة اليد يهدف إلى تقديم صورة ذهنية حقيقة عن المقاصد السياحية والأثرية المصرية، يتم البناء عليها في المستقبل، خاصة مع بدء تعافي القطاع السياحي وصناعة السفر، حيث ستكون المنافسة آنذاك شرسة على حجم محدود من حركة المسافر الدولي، وبالتالي استغلال تنفيذ أحداث كبيرة مثل «بطولة العالم لكرة اليد» وخروجها بشكل جيد وتنفيذ جولات سياحية للمشاركين فيها يساهم في دعم القطاع والاستعداد للمنافسة المقبلة.

كما دعا كافة الجهات المعنية بصناعة السياحة والسفر والضيافة، إلى تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لتنفيذ تلك المبادرة التي تطلقها لجنة تسويق السياحة الثقافية لدعم تلك الصناعة التي تأثرت بشكل شرس بجائحة كورونا، مؤكدا أن المواد المتعلق بصور وفيديوهات لرحلاتهم، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي سوف يكون له أثرا كبيرا في إعادة تشجيع المسافر الدولي على السفر من جديد تحت مظلة من الإجراءات الاحترازية، ووضع المقصد السياحي المصري على أجندته.

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