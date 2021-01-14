«القاهرة» تتابع عمل مكتب البريد وتوافر السلع في حدائق القبة

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، مكتب بريد القبة الجديدة بحب حدائق القبة، لمتابعة سير انتظام العمل، مؤكدا على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما قام فوزي صباح اليوم، بتفقد جراج فرع هيئة النظافة بحي حدائق القبة، لمتابعة سير انتظام العمل وصيانة السيارات والمعدات الموجودة ومعاينة قطعة أرض أمام محطة مترو غمرة، والتنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالتنسيق مع إدارة الطب البيطري، مر على محلات ومنافذ السلع الغذائية بنطاق الحي، للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري.