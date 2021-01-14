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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

منتخب قطر يصل اليوم.. آخر الاستعدادات لبطولة العالم لليد بالإسكندرية

الخميس 14/يناير/2021 - 01:11 م
بطولة العالم لليد
بطولة العالم لليد
هبه عويضه
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ساعات قليلة وتنطلق أولى مباريات بطولة العالم لكرة اليد بمجموعة الإسكندرية، حيث استعدت المحافظة لاستقبال البطولة، ورفع حالة الطوارئ بجميع الجهات المعنية، رغم الظروف الاستثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا. 

ويستقبل مطار برج العرب الدولى ظهر اليوم منتخب قطر، وسط إجراءات احترازية مشددة، فى انتشار فيروس كورونا، كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، فجر اليوم الخميس، تعقيم صالة الألعاب الرياضية المغطاة ببرج العرب، للحد من فيروس كورونا المستجد.

وتستقبل الصالة اليوم، مباريات روسيا وبيلا روسيا فى تمام الساعة 4.30 مساءً، ومباراة كوريا وسلوفينيا فى تمام الساعة 7 مساءً، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة وعالية الدقة، وتطبيق الفقاعة الطبية لجميع الفرق المشاركة.


من جانبه أكد اللواء محمد الشريف رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات وأجهزة المحافظة لاستقبال هذا العرس الرياضي في إطار دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والوازارات المعنية لهذا الحدث الرياضى العالمي.

وأوضح الشريف أنه في ظل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية الاستعدادات لاستضافة البطولة والتي بدأت منذ العام الماضي، لإظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام أهلها وزوارها من دول العالم.


وأكد أن استضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد لا تعد عُرسًا رياضيًا كبيرًا فقط بل تمثل إضافة كبيرة للمجتمع المصرى فى كافة المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية. موجهًا كل الشكر لجميع القائمين على استعدادات البطولة.

كما نفذت الإسكندرية تنصيب "تمثال لاعب كرة اليد" مواكبة لحدث استضافة كأس العالم لكرة اليد، وذلك بميدان داون تاون بمدخل الإسكندرية والذي يربط مدخل الإسكندرية الصحراوي بالطريق الزراعي والطريق الدائري ومحور التعمير والطريق الدولي.

وأوضح الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ أن تركيب التمثال جاء في ضوء توجيهات محافظ الإسكندرية الذي وجه بتغيير العمل الفني بالميدان لمواكبة الأحداث المهمة التي تمر بها المحافظة.

وأضاف أنه تم تفقد جميع الاستعدادات بطريق الاستاد وجميع الطرق المؤدية إليه، فضلا عن وضع 230 علمًا لمصر والإسكندرية بطريق الاستاد على أعمدة الإنارة، والتشديد على المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات.

وتستضيف محافظة الإسكندرية المجموعة الثالثة والمجموعة الثامنة
وتعد تلك البطولة هى الأكبر فى تاريخها حيث تشارك ٣٢ دولة لأول مرة.

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