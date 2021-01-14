الباحث خزعل الماجدي يكشف الأسرار الباطنية لـ «الديانة المصرية»

بالتعاون مع منشورات تكوين صدر حديثا عن دار الرافدين للنشر، أحدث كتب الباحث الدكتور خزعل الماجدي بعنوان "الديانة المصرية"، وذلك ضمن مشروعه البحثي سلسلة تاريخ الأديان.رغم كثرة الكتب التي تبحث في الديانة المصرية وتفاصيلها، لكن ميزة هذا الكتاب أنه يضع لأول مرةٍ مكونات الدين الرئيسية والثانوية الثمانية في تصنيفه لمكونات الديانة المصرية، حيث كلّ مكوّن يشغل فصلًا من فصول الكتاب ويناقش ويحلل مفرداته بدقٍة وتفصيل.هذا التقسيم الذي دأب المؤلف على اتخاذه منهجًا علميًا، في بحوثه في الأديان بذاتها أو في تأريخها المتسلسل المتواصل، يضعنا أمام عناصر متّسقة ومترابطة وتخلو من التداخل والإرباك، فالمكونات الرئيسية تظهر وكأنها الإطار التأسيسيّ للديانة وهي في نصوصها ومرجعياتها الدينية الأصيلة (المعتقدات، الأساطير، الطقوس، الآخرويات).أما المكونات الثانوية فهي الإطار الاجتماعي للديانة، وهي تخوض بين الناس وتنضح منه مكونات سوسيولوجية تعطي نكهةً تطبيقيةً لمبادئ تلك الديانة وتتوازى مع المكونات الرئيسية لها، هذه المكوّنات هي ( الأخلاق والشرائع، السرديات المقدّسة، الجماعة والطوائف، الباطنيات والأسرار).تتجلى أهمية هذا الكتاب في محاولة كشفه للأسرار الباطنية للديانة المصرية وتطور هذا الأسرار العميق والنادر في مسارات باطنيةٍ ورمزية مركّبة،و الكتاب يناقش مفصلًا كل هذه الأمور وفق منهجٍ علميٍّ رصين ومراجع أساسية وتتوضح شواهده بصورٍ ورموزٍ وجداول مفصلّة، وقد زادها المؤلف بفصلٍ تمهيديّ يشرح تأريخ وتطوّر الديانة المصرية في جذورها منذ عصور ما قبل التاريخ، ثم في تكوّنها ونضجها في العصور التاريخية القديمة التي امتدت لما يقرب من 3000 عامًا، عبر مراحلها (العتيقة، القديمة، الوسيطة، الحديثة، المتأخرة، الهيلنستية )، وهو مايمنح البحث فيها مشهدًا بانوراميًا شاملًا يطلّ على واحدة من أعظم ديانات العصور القديمة ويوضّح سطوحها المعروفة وأغوارها السريّة الدفينة بعلميةٍ ورهافة ولغةٍ سلسلة.