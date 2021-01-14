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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ 3 سائقين بتهمة سرقة «توك توك» في البساتين

الخميس 14/يناير/2021 - 12:53 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة 3 سائقين ميكروباص بالسجن المشدد 10 سنوات، لسرقتهم "توك توك" بعد الاعتداء على صاحبه في البساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى كمال وخالد عبد الغفار النجار.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين "ضاحي.س"، سائق ميكروباص و"إسلام. ط"، سائق ميكروباص و"أحمد. م"، سائق ميكروباص بسرقة الدراجة النارية قيادة المجني عليه سعيد شعبان سعيد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استقلوا برفقته الدراجة النارية قيادته ليلا وما أن ظفروا به قام الأول بخنقه بوشاح وألقى الثاني في مواجهته مادة حارقة وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا ما به من إصابات، ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الدراجة النارية قيادته.

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