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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«أمهات مصر»: يجب تخصيص مكان لمتابعة الحصص والمذاكرة بدلا من غرف النوم

الخميس 14/يناير/2021 - 12:52 م
عبير أحمد
عبير أحمد
ريم محمود
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طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، بتجهيز مكان مستقبل داخل المنزل يخصص لأبنائهم خلال حصص المدرسة أون لاين، وكذلك المذاكرة والمراجعة فيه.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عدد كبير من الطلاب خاصة طلاب رياض الأطفال يتابعون حصص المدرسة الأون لاين من داخل غرف النوم وعلى أسرة النوم، لافتة إلى أن ذلك ينعكس ويؤثر على تركيز الطفل والطالب خلال تلقي الشرح والمعلومة.

وناشدت عبير، أغلب الأمهات من أولياء الأمور أن يأخذوا الأمر بجدية والتزام وكأن أبنائهن داخل الفصل في المدرسة، مستطرده: "أنا عارفه وحاسه بمعاناتكم لأن زيكم، وعارفه إنكم بتتعبوا جدا لأنكم بتفضلوا قاعدين بنفسكم مع الأبناء وبتدونوا ليهم الشرح بأيديكم، ولكن نحاول نلتزم ونخصص مكان لهم في أي ركن داخل المنزل أو غرفة، خاصة أن إجازة نصف العام الدراسي لن نستمتع بها بشكل كامل نظرا لعقد الامتحانات بعد انتهاء الإجازة، وبالتالي ستكون مراجعة ومذاكرة وترفيه ورياضة".

وفي سياق متصل، ناشدت عبير الأمهات بالتركيز على الأكل الصحي لتقوية المناعة لدى الأبناء في ظل الظروف التي تشهدها البلاد والعالم بسبب جائحة كورونا، وكذلك ممارسة الرياضة داخل المنزل أو في أقرب نادي بواقع يومين في الأسبوع على الأقل.

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