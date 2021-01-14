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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يدافع عن علاقته بترامب خلال استجواب البرلمان البريطاني

الخميس 14/يناير/2021 - 12:52 م
جونسون وترامب
جونسون وترامب
منار أحمد
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أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، عن ترحابه بعلاقته مع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال جلسة استجواب في البرلمان البريطاني.

وخلال جلسة للجنة الاتصالات، توجهت كاثرين ماكينيل، رئيسة لجنة الالتماسات العمالية، إلى جونسون بالسؤال: "بالنظر إلى الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة، هل تندم على قولك في عام 2018 إن دونالد ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام؟".

أجاب جونسون أنه "يؤيد أن يكون لرئيس وزراء المملكة المتحدة أفضل علاقة ممكنة مع رئيس الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنه "قد أجرى مؤخرا حديثا ممتازا مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن".

وكانت ماكينيل تشير إلى تصريحات لجونسون، قال فيها في مايو 2018 إنه "إذا كان ترامب قادرا على إصلاح كوريا الشمالية والاتفاق النووي الإيراني، فأنا لا أفهم سبب كونه مرشحا لجائزة نوبل للسلام أقل من باراك أوباما".

وجاء اشتباك جونسون مع لجنة الاتصالات في البرلمان البريطاني بعد أن أعلن موقع "يوتيوب" تعليق حساب ترامب لمدة 7 أيام على الأقل، بسبب مخاوف بشأن احتمال استمرار العنف، وذلك عقب إقدام مواقع تواصل إجتماعي أخرى كـ"تويتر" و"فيسبوك" على الخطوة عينها.

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