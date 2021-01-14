10854 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

سجلت السلطات الصحية في التشيك 10 آلاف و854 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الخميس، أن الأرقام الجديدة تقل بمقدار الثلث عن تلك المسجلة في الأسبوع الماضي، إذ شهد الأربعاء الماضي تسجيل 17 ألفًا و700 حالة إصابة جديدة.وأشار الراديو إلى أن انخفاض الحالات الإيجابية وانخفاض عدد الحالات لكل 100 ألف مواطن وعدد المرضى من كبار السن وعدد المرضى بالمستشفيات، أدى إلى هبوط البلاد من المستوى الخامس للمستوى الرابع بمؤشر الخطورة الخاص بانتشار الفيروس.