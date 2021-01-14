محافظ الوادي الجديد يناقش مع رؤساء المراكز ملف تقنين أراضي الدولة

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعا مع رؤساء المراكز عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة موقف تقنين أراضي الدولة وما تم إنجازه على مستوى المراكز، ووجه بعرض خطة للتعامل مع حالات التعديات وموقفها لإنهاء الملفات المقدمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم.كما استعرض محافظ الوادي الجديد موقف منظومة التصالح في مخالفات البناء وأعداد الحالات المخالفة بكل مركز، موجها بفحص هذه الحالات لدعم المستحق منها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددا على بدء تطبيق قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لرؤساء المراكز ونوابهم لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما وجه برفع كفاءة وتجميل مداخل القري ووضع لافتات توضح الحدود الإدارية للمركز لتيسير التعرف علي نطاق كل مركز.