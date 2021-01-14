تعليم القليوبية تشكل لجنة لميكنة المديرية والإدارات التعليمية

شكلت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية لجنة لميكنة المديرية والإدارات التابعة لها من خلال تزويد الأماكن أجهزة الحاسب الآلي وآلات التصوير والطابعات.جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مع قيادات المديرية اليوم، وبحضور المهندس الصادق محمد الصادق مدير عام التعليم الفني عمرو حمدى مدير إدارة المشتريات بالمديريةلبحث تطوير وتحديث وميكنة أقسام المديرية والإدارات.وأكد الفيومي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد في أجواء يسودها تقدير المسئولية والتعاون والتفاني في العمل.وأعرب أن الهدف هو تطوير منظومة العمل بما يتناسب الإمكانات المتاحة مما يؤدى إلى توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة للجميع، والهدف الرئيس من التطوير هو سرعة إنهاء طلبات المواطني باسرع وقت وتقديم خدمة تكنولوجية ممتازة تتناسب مع تقنيات العصر.كما أعلنت المديرية عن تفعيل مبادرة "يلا صيانة" لصيانة المدارس واستغلال فترة عدم وجود طلاب بها، ويتم تنفيذ المبادرة على مستوى مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة وفي جميع الإدارات التعليمية.تأتي المبادرة في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.أكد الفيومي أهمية ودور التعليم الفني وما يمتلكه من إمكانيات وتخصصات مختلفة تساهم في إشباع رغبة سوق العمل والاستفادة من الخبرات والتخصصات، لذلك وجه الفيومي ضرورة استمرار مبادرة "يلا صيانة" من خلال إدارة التعليم الفني لصيانة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى ديسكات لأستخدامها مرة أخرى في المدارس.وأوضح السيد الصادق مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، أن المبادرة تم إطلاقها بالعديد من المدارس الصناعية والزراعية.وأضاف الصادق ان إجمالي تكلفة الديسك الواحد مايقرب من ١٠٠٠ جنيه ويتم صيانة الديسك الواحد مايقرب من ١٥٠ جنيه الامر الذى يؤدى إلي توفير ما يقرب من ٨٥٠ جنيه للديسك الواحد، وأن هذه المبادرة تتم من خلال آلية مشروع رأس المال.وأشار الفيوم إلى أن هدف المبادرة استغلال الإمكانات المادية والبشرة وتوفير أجور الطلاب والمعلمين وتوفير العبيء على كاهل ميزانية الدولة.في وقت سابق أطلقت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مبادرة "وطني في قلبي"، والتي تهدف لتنمية روح الولاء والانتماء داخل نفوس الطلاب والمعلمين، بتزيين أسوارها بعلمي مصر محافظة القليوبيةمن خلال دهان اسوار المدارس بعلم مصر.