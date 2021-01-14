توابع عزل ترامب.. ماذا يحدث في أمريكا؟

ما زالت أصداء عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جراء أحداث اقتحام مبني الكونجرس الأمريكي، تلقى متابعة على مستوى المسئولين والنظام الأمريكي.وعبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، عن أمله في أن يتعامل مجلس الشيوخ مع مسئولياته الدستورية بشأن عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.وقال بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "آمل أن يتعامل مجلس الشيوخ مع مسئولياته الدستورية بشأن العزل بينما يعمل على الأعمال العاجلة الأخرى".وفي بيانه ذكر بايدن بأن أعمال العنف الدموية التي نفذها حشد من أنصار ترامب قبل أسبوع حين اقتحموا الكابيتول وعاثوا فيه خرابًا هي "هجوم إجرامي مخطط له ومنسق نفذّه متطرفون سياسيون وإرهابيون محليون حرّضهم الرئيس ترامب على هذا العنف. ما حصل كان تمردًا مسلحًا ضد الولايات المتحدة. ويجب محاسبة المسئولين عنه"، حسبما نقلت "فرانس برس".وفي أول تعليق له على القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله، قال بايدن في بيان، إن الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها الاقتصادية الخانقة، وتحتاج لأن يقرّ مجلس الشيوخ سريعًا التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكّن من التصدي لهذه التحديات بعد توليه منصبه في 20 يناير.وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تجاهل في رسالة مصورة، أمس الأربعاء، تصويت مجلس النواب لصالح محاسبته للمرة الثانية، وبدلًا من ذلك دعا إلى السلام، قائلًا إن أولئك الذين احتشدوا في الكونجرس الأسبوع الماضي ليسوا من مؤيديه "الحقيقيين".وأضاف ترامب، في الفيديو: "يتعارض عنف الغوغاء مع كل ما أؤمن به وكل ما تمثله حركتنا"، مؤكدًا إدانته لأحداث اقتحام الكونغرس.وتابع: "من شاركوا في العنف الأسبوع الماضي سيتم تقديمهم إلى العدالة".وعن من اقتحموا مبنى الكونجرس وهم يرتدون قمصانًا تحمل اسمه، قال ترامب: "لا يمكن لأي مؤيد حقيقي لي أن يؤيد العنف السياسي. لا يمكن لأي مؤيد حقيقي لي أن يهدد أو يضايق زملاءه الأمريكيين. إذا قمت بأي من هذه الأشياء، فأنت لا تدعم حركتنا - إنك تهاجمها. وأنتم تهاجمون بلادنا.وزعم ترامب أيضًا أن هناك "هجومًا غير مسبوق" على حرية التعبير، مشيرًا إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي حظرته في الأيام الأخيرة.وقال الرئيس المنتهية ولايته: "هذه أوقات متوترة وصعبة. إن الجهود المبذولة لفرض رقابة وإلغاء وإدراج مواطنينا في القائمة السوداء خاطئة وخطيرة. ما نحتاجه الآن هو الاستماع لبعضنا البعض، وليس إسكات بعضنا البعض".ويأتي الفيديو مغايرًا لرسالته الأولى بعد ساعات من اقتحام الكونغرس. وحينها، خاطب المحتجين في ذلك الفيديو، قائلًا "نحبكم" و"أنتم مميزون جدًا". وفي وقت لاحق، بدا أنه يبرر ما حدث في تغريدة، حيث كتب: "هذه هي الأشياء والأحداث التي تحدث عندما يتم تجريد فوز ساحق في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي".ومنذ ذلك الحين، حظرت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي من استخدام منصاته.