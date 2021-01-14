رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توابع عزل ترامب.. ماذا يحدث في أمريكا؟

الخميس 14/يناير/2021 - 01:11 م
ترامب
ترامب
هدير سند
طباعة
ما زالت أصداء عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، جراء أحداث اقتحام مبني الكونجرس الأمريكي، تلقى متابعة على مستوى المسئولين والنظام الأمريكي.

وعبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الخميس، عن أمله في أن يتعامل مجلس الشيوخ مع مسئولياته الدستورية بشأن عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال بايدن في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "آمل أن يتعامل مجلس الشيوخ مع مسئولياته الدستورية بشأن العزل بينما يعمل على الأعمال العاجلة الأخرى".

وفي بيانه ذكر بايدن بأن أعمال العنف الدموية التي نفذها حشد من أنصار ترامب قبل أسبوع حين اقتحموا الكابيتول وعاثوا فيه خرابًا هي "هجوم إجرامي مخطط له ومنسق نفذّه متطرفون سياسيون وإرهابيون محليون حرّضهم الرئيس ترامب على هذا العنف. ما حصل كان تمردًا مسلحًا ضد الولايات المتحدة. ويجب محاسبة المسئولين عنه"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وفي أول تعليق له على القرار الاتهامي الذي أصدره مجلس النواب بحق ترامب لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ للمرة الثانية بقصد عزله، قال بايدن في بيان، إن الولايات المتحدة ترزح تحت وطأة جائحة «كوفيد-19» وتداعياتها الاقتصادية الخانقة، وتحتاج لأن يقرّ مجلس الشيوخ سريعًا التعيينات في الإدارة الجديدة حتى تتمكّن من التصدي لهذه التحديات بعد توليه منصبه في 20 يناير.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تجاهل في رسالة مصورة، أمس الأربعاء، تصويت مجلس النواب لصالح محاسبته للمرة الثانية، وبدلًا من ذلك دعا إلى السلام، قائلًا إن أولئك الذين احتشدوا في الكونجرس الأسبوع الماضي ليسوا من مؤيديه "الحقيقيين".

وأضاف ترامب، في الفيديو: "يتعارض عنف الغوغاء مع كل ما أؤمن به وكل ما تمثله حركتنا"، مؤكدًا إدانته لأحداث اقتحام الكونغرس.

وتابع: "من شاركوا في العنف الأسبوع الماضي سيتم تقديمهم إلى العدالة".

وعن من اقتحموا مبنى الكونجرس وهم يرتدون قمصانًا تحمل اسمه، قال ترامب: "لا يمكن لأي مؤيد حقيقي لي أن يؤيد العنف السياسي. لا يمكن لأي مؤيد حقيقي لي أن يهدد أو يضايق زملاءه الأمريكيين. إذا قمت بأي من هذه الأشياء، فأنت لا تدعم حركتنا - إنك تهاجمها. وأنتم تهاجمون بلادنا.

وزعم ترامب أيضًا أن هناك "هجومًا غير مسبوق" على حرية التعبير، مشيرًا إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي حظرته في الأيام الأخيرة.

وقال الرئيس المنتهية ولايته: "هذه أوقات متوترة وصعبة. إن الجهود المبذولة لفرض رقابة وإلغاء وإدراج مواطنينا في القائمة السوداء خاطئة وخطيرة. ما نحتاجه الآن هو الاستماع لبعضنا البعض، وليس إسكات بعضنا البعض".

ويأتي الفيديو مغايرًا لرسالته الأولى بعد ساعات من اقتحام الكونغرس. وحينها، خاطب المحتجين في ذلك الفيديو، قائلًا "نحبكم" و"أنتم مميزون جدًا". وفي وقت لاحق، بدا أنه يبرر ما حدث في تغريدة، حيث كتب: "هذه هي الأشياء والأحداث التي تحدث عندما يتم تجريد فوز ساحق في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي".

ومنذ ذلك الحين، حظرت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي الرئيس الأمريكي من استخدام منصاته.

موضوعات متعلقة

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

خريطة الأمطار الـ3 أيام القادمة

الصور

image description

جامعة أسيوط تجري 32 ألفا و108 عمليات جراحية في 2020

image description

محافظ أسيوط يطمئن على توافر مخزون كافِ من أدوية «كورونا»

image description

عصام سعد يتفقد المدينة الصناعية بمدينة أسيوط الجديدة

image description

رئيس جامعة أسيوط: لدينا احتياطي «أكسجين» بالمستشفيات يكفي 5 أسابيع

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

رسميًا.. تعيين المستشار أحمد مناع أمينا عاما لمجلس النواب

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

«كورونا» يؤدى إلى تساقط الشعر وضيق التنفس عند ممارسة الرياضة بعد التعافى

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية وأنشطة أونلاين بثقافة القليوبية

ختام الحزمة الثالثة لورشة «المواقع الإلكترونية» بقصور الثقافة

الثقافة تتيح استمارة الاشتراك في المرحلة الثانية من «ابدأ حلمك»

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه