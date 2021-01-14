الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس فيليكس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، بعيد القديس فيليكس من نولا.وروي الأب وليم عبدالمسيح سعيد - الفرنسيسكاني؛ سيرته قائلًا: ولد في مدينة نولا بإيطاليا فى مطلع القرن الثالث؛ وزّع ما تركه له والده على الفقراء وصار قارئًا ثم طاردًا للأرواح الشريرة ثم كاهنًا.وتابع: مكسيموس أسقف نولا هو الذي سامه بعدما لاحظ قداسته وحرصه، فأضحى معينًا له وأخذ يعدّه ليصير خليفة له.وتابع: مارس الإمبراطور الروماني اضطهادًا على كنيسة المسيح؛ فقبضوا على فيليكس وضربوه بالسياط ثم أثقلوه بالسلاسل والقيود وألقوه في حفرة نثروا على أرضها كسر الفخار والزجاج حتى لم يكن بإمكان القديس أن يتمدّد أو يقف إلا عليها.مضيفا: رقد مكسيموس الأسقف بعد حين فاختار الشعب فيليكس أسقفًا عليهم لكنه أبى وأقنعهم بأن يكون كوينتوس هو الأسقف؛ كان يستبدل ثوبه بأسمال الشحّاذين أحيانًا. رقد شبعانًا أيامًا؛ ورحل في 14 يناير.