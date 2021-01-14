الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديس فيليكس
الخميس 14/يناير/2021 - 01:05 م
مونيكا جرجس - جرجس صفوتطباعة
تحتفل الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، بعيد القديس فيليكس من نولا.
وروي الأب وليم عبدالمسيح سعيد - الفرنسيسكاني؛ سيرته قائلًا: ولد في مدينة نولا بإيطاليا فى مطلع القرن الثالث؛ وزّع ما تركه له والده على الفقراء وصار قارئًا ثم طاردًا للأرواح الشريرة ثم كاهنًا.
وتابع: مكسيموس أسقف نولا هو الذي سامه بعدما لاحظ قداسته وحرصه، فأضحى معينًا له وأخذ يعدّه ليصير خليفة له.
وتابع: مارس الإمبراطور الروماني اضطهادًا على كنيسة المسيح؛ فقبضوا على فيليكس وضربوه بالسياط ثم أثقلوه بالسلاسل والقيود وألقوه في حفرة نثروا على أرضها كسر الفخار والزجاج حتى لم يكن بإمكان القديس أن يتمدّد أو يقف إلا عليها.
مضيفا: رقد مكسيموس الأسقف بعد حين فاختار الشعب فيليكس أسقفًا عليهم لكنه أبى وأقنعهم بأن يكون كوينتوس هو الأسقف؛ كان يستبدل ثوبه بأسمال الشحّاذين أحيانًا. رقد شبعانًا أيامًا؛ ورحل في 14 يناير.
وروي الأب وليم عبدالمسيح سعيد - الفرنسيسكاني؛ سيرته قائلًا: ولد في مدينة نولا بإيطاليا فى مطلع القرن الثالث؛ وزّع ما تركه له والده على الفقراء وصار قارئًا ثم طاردًا للأرواح الشريرة ثم كاهنًا.
وتابع: مكسيموس أسقف نولا هو الذي سامه بعدما لاحظ قداسته وحرصه، فأضحى معينًا له وأخذ يعدّه ليصير خليفة له.
وتابع: مارس الإمبراطور الروماني اضطهادًا على كنيسة المسيح؛ فقبضوا على فيليكس وضربوه بالسياط ثم أثقلوه بالسلاسل والقيود وألقوه في حفرة نثروا على أرضها كسر الفخار والزجاج حتى لم يكن بإمكان القديس أن يتمدّد أو يقف إلا عليها.
مضيفا: رقد مكسيموس الأسقف بعد حين فاختار الشعب فيليكس أسقفًا عليهم لكنه أبى وأقنعهم بأن يكون كوينتوس هو الأسقف؛ كان يستبدل ثوبه بأسمال الشحّاذين أحيانًا. رقد شبعانًا أيامًا؛ ورحل في 14 يناير.