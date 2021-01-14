إندونيسيا ترصد 1.5 مليار دولار لشراء لقاح «سينوفاك» الصينى

أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، رصد ميزانية قدرها 20.9 تريليون روبية (1.49 مليار دولار) لشراء لقاح (كوفيد ـ 19) من شركة "سينوفاك".وقال وزير الصحة الإندونيسي في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية إن حملة التطعيم الشاملة في البلاد قد تكلف ما بين 66 و75 تريليون روبية (4.7 مليار دولار إلى 5.34 مليار دولار).وتلقت إندونيسيا ثلاثة ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المعروف باسم (كورونا فيك)، ومن المقرر أن تتلقى حوالي 122.5 مليون جرعة أخرى، وكان "مجلس العلماء المسلمين"، الهيئة الدينية الأعلى في البلاد أعطى الضوء الأخضر، يوم الجمعة الماضي لاعتماد هذا اللقاح من وجهة النظر الشرعية، لعدم تضمنه مواد محرمة شرعًا.وتعد إندونيسيا البلد الأكثر تضررًا بوباء كورونا في جنوب شرق آسيا، وتأمل في أن يساعدها اللقاح، كغيرها من بلدان العالم الموبوءة، على تجاوز هذه الأزمة الصحية.