قطر تفرج عن جميع البحارة البحرينيين المحتجزين ومن بينهم سامي الحداد

أفرجت السلطات القطرية عن جميع البحارة البحرينيين المحتجزين، وعلى رأسهم بطل كمال الأجسام سامي الحداد، وحبيب عباس، ومحمد الدوسري، بالإضافة إلى جميع البحارة الآسيويين المقيمين في مملكة البحرين، وفقا لما نقلته صحيفة "الوطن" البحرينية، اليوم الخميس.ووفقا للجريدة فقد استعادت البحرين جميع أبنائها والمقيمين الآسيويين البحارة المحتجزين في قطر، مؤكدة أن البحارة الآن في سلطنة عمان وسيعودون إلى أرض الوطن ظهر غد الجمعة.وكانت اللجنة الأولمبية البحرينية، قد طالبت، يوم الثلاثاء الماضي، بالإفراج عن بطل كمال أجسام محتجز لدى قطر، وناشدت اللجنة البحرينية، نظيرتها الدولية، التدخل لدى السلطات القطرية لضمان الإفراج عن بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد.