رئيس مغاغة بالمنيا يتابع القافلة الطبية بأولاد الشيخ ضمن «حياة كريمة»

تابع المهندس محمد سيد ليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم، فعاليات القافلة الطبية التي بدأت أعمالها أمس بقرية ولاد الشيخ، حيث أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ التابعة لمركز مغاغة، خلال يومي 13 و14 من يناير الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجانوأوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة -الجراحة- الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين حرصا على سلامتهم وصحتهم.