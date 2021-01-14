السفير السودانى الأسبق لإثيوبيا: ما يحدث بين الخرطوم وأديس أبابا «خطير»

قال السفير السوداني الأسبق لإثيوبيا اللواء معاش عثمان السيد، اليوم الخميس، إن ما يحدث بين الخرطوم وأديس أبابا "خطير" ويمكن أن يؤدي لمواجهة عسكرية.جاء ذلك بعد أن شهدت المنطقة الحدودية اشتباكات مسلحة بين حرس الحدود السوداني وحركات إثيوبية مسلحة سقط على إثرها عدد من أفراد الجيش السوداني بين قتيل وجريح.وقالت إثيوبيا الثلاثاء الماضي، إن هناك اتفاقًا بين الخرطوم وأديس أبابا على حل القضايا الحدودية بشكل سلمي ونهائي، وفق ما أفادت به قناة العربية.وفى وقت سابق، تقدم الجيش السوداني في الخطوط الأمامية داخل أراضيه بمنطقة الفشقة على الحدود مع إثيوبيا، (التي تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية).