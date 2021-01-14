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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

7000 متقدم للمشاركة في «بين السما والأرض»

الخميس 14/يناير/2021 - 12:43 م
المخرج محمد جمال
المخرج محمد جمال العدل
محمد قدري
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أعلن المخرج محمد جمال العدل، عن تقدم عدد غير متوقع للمشاركة في مسلسله الجديد "بين السما والأرض" للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم.

وذكر "العدل" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن 7 آلاف شاب تقدموا لـ "الأوديشن" الخاص باختيار الوجوه الجديدة، وأنه تلقى شكاوى من البعض لعدم اختبارهم وأنه سيعمل على اختبارهم على مدار الفترة القادمة قبل بدء التصوير.

و "بين السما والأرض" مسلسل جديد من بطولة النجم هاني سلامة، وغادة عادل، ويسرا اللوزي، ومن تأليف إسلام حافظ ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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