في شهر التوعية بالمرض.. كيفية الوقاية من «سرطان عنق الرحم»
الخميس 14/يناير/2021 - 02:08 م
شيماء دهبطباعة
يعتبر يناير شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، وخلال هذا الشهر يتم تسليط الضوء من جهة الجمعيات والمجالس الصحية على القضايا المتعلقة بسرطان الرحم، وأهمية الكشف المبكر ونشر معلومات مهمة عن المرض في المجتمع.
وهناك سبل عديدة للوقاية من سرطان عنق الرحم يأتي أبرزها:
1- لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري
فقد يقلل تلقي اللقاح لمنع عدوى الفيروس من خطر الإصابة بالورم، ولكن لابد من سؤال الطبيب هل اللقاح مناسب لحالتك أم لا.
2- كشف دوري على عنق الرحم
لابد من الكشف الدوري على عنق الرحم بدءًا من عمر 21 عامًا كل ثلاث سنوات.
3- ممارسة الجنس الآمن
التقليل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم عن طريق اتخاذ التدابير الوقائية من العدوى المنقولة جنسيًا.
4- الامتناع عن التدخين
إن لم تكن مدخنًا فلا تدخن فإذا كنت مدخن لابد من إتباع استراتيجيات تمنعك من التدخين.
5- متابعة مسحة عنق الرحم غير الطبيعية
إذا كانت عدوى فسيتم معالجة من جهة الطبيب ويكرر اختبار عنق الرحم في وقت لاحق، إذا كان الفحص او الاختبار يشير إلى شيء آخر غير الإصابة، فسيقوم الطبيب بإجراء اختبارات أخرى لتحديد المشكلة، ففي بعض الحالات التى تكون فيها لدى النساء نتائج سابقة في إجراء اختبار عنق الرحم غير الطبيعي.
وهناك سبل عديدة للوقاية من سرطان عنق الرحم يأتي أبرزها:
1- لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري
فقد يقلل تلقي اللقاح لمنع عدوى الفيروس من خطر الإصابة بالورم، ولكن لابد من سؤال الطبيب هل اللقاح مناسب لحالتك أم لا.
2- كشف دوري على عنق الرحم
لابد من الكشف الدوري على عنق الرحم بدءًا من عمر 21 عامًا كل ثلاث سنوات.
3- ممارسة الجنس الآمن
التقليل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم عن طريق اتخاذ التدابير الوقائية من العدوى المنقولة جنسيًا.
4- الامتناع عن التدخين
إن لم تكن مدخنًا فلا تدخن فإذا كنت مدخن لابد من إتباع استراتيجيات تمنعك من التدخين.
5- متابعة مسحة عنق الرحم غير الطبيعية
إذا كانت عدوى فسيتم معالجة من جهة الطبيب ويكرر اختبار عنق الرحم في وقت لاحق، إذا كان الفحص او الاختبار يشير إلى شيء آخر غير الإصابة، فسيقوم الطبيب بإجراء اختبارات أخرى لتحديد المشكلة، ففي بعض الحالات التى تكون فيها لدى النساء نتائج سابقة في إجراء اختبار عنق الرحم غير الطبيعي.