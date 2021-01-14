في شهر التوعية بالمرض.. كيفية الوقاية من «سرطان عنق الرحم»

1- لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري



2- كشف دوري على عنق الرحم



3- ممارسة الجنس الآمن



4- الامتناع عن التدخين



5- متابعة مسحة عنق الرحم غير الطبيعية



يعتبر يناير شهر التوعية بسرطان عنق الرحم، وخلال هذا الشهر يتم تسليط الضوء من جهة الجمعيات والمجالس الصحية على القضايا المتعلقة بسرطان الرحم، وأهمية الكشف المبكر ونشر معلومات مهمة عن المرض في المجتمع.وهناك سبل عديدة للوقاية من سرطان عنق الرحم يأتي أبرزها:فقد يقلل تلقي اللقاح لمنع عدوى الفيروس من خطر الإصابة بالورم، ولكن لابد من سؤال الطبيب هل اللقاح مناسب لحالتك أم لا.لابد من الكشف الدوري على عنق الرحم بدءًا من عمر 21 عامًا كل ثلاث سنوات.التقليل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم عن طريق اتخاذ التدابير الوقائية من العدوى المنقولة جنسيًا.إن لم تكن مدخنًا فلا تدخن فإذا كنت مدخن لابد من إتباع استراتيجيات تمنعك من التدخين.إذا كانت عدوى فسيتم معالجة من جهة الطبيب ويكرر اختبار عنق الرحم في وقت لاحق، إذا كان الفحص او الاختبار يشير إلى شيء آخر غير الإصابة، فسيقوم الطبيب بإجراء اختبارات أخرى لتحديد المشكلة، ففي بعض الحالات التى تكون فيها لدى النساء نتائج سابقة في إجراء اختبار عنق الرحم غير الطبيعي.