تلقي 170 ألف طلب تصالح لمخالفات البناء في القاهرة

قال إبراهيم معوض، سكرتير مساعد محافظ القاهرة والمتحدث الإعلامي، ومدير غرفتي المتابعة المركزية وإدارة الأزمات، أن أعداد طلبات التصالح بمحافظة القاهرة وصلت لـ 170 ألف طلب تصالح.وأكد سكرتير مساعد محافظ القاهرة والمتحدث الإعلامي، في تصريحات لـ"الدستور" أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، كلف بالتيسير على المواطنين من قبل موظفي المراكز التكنولوجية في إجراءات طلبات التصالح، موضحا أن المحافظة تتابع مع رؤساء الاحياء بشكل يومي طلبات التصالح من قبل المواطنين حسب تكليفات المحافظ.و كان محافظ القاهرة قد أصدر القرار رقم 4976 لسنة 2020 بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، موضحا أنه سيتم احتساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، للتخفيف والتيسير على المواطنين.