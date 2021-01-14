ضبط مسجل خطر بحوزته 35 طربة «حشيش» بالغربية

تمكنت مباحث مكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، من ضبط مسجل خطر، بحوزته 35 طربة من مخدر الخشيش قبل ترويجها وبيعها لعملائه.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، من ضبط 35 طربة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى بحوزة شخص مسجل خطر "له معلومات جنائية" بنطاق المحافظة.وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار وأنه كان يستعد لبيعها، وتم تحرير محضر بواقعة الضبط وإخطار النيابة العامة للتحقيق.