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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

روسيا: إعادة هيكلة ميزان الطاقة العالمي تحد رئيسي للاقتصاد الوطني

الخميس 14/يناير/2021 - 12:39 م
ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين
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أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس أن من أهم التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الروسي في المستقبل هي تغيرات ميزان الطاقة العالمي.

وقال ميشوستين، في رسالة فيديو وجهت للمشاركين في منتدى "غيدار" المنعقد حاليا موسكو ـ "أنه بين التحديات العالمية نرى على سبيل المثال بداية إعادة هيكلة ميزان الطاقة العالمي، وعلى الرغم من أن النفط والغاز سيلعبان دورا مهما فيه لفترة طويلة قادمة، لا يمكن للمرء أن يتجاهل التحول في النظام الاقتصادي العالمي، هذا في الواقع تحد خطير لاقتصادنا".

وأضاف، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية، أن الحكومة الروسية تدرج في استراتيجيتها التنموية القدرة على الاستجابة بسرعة للتحديات الجديدة التي قد تظهر في السنوات العشر المقبلة، مشددا على أهمية تغيير هيكل النظام الاقتصادي الروسي لجعله أكثر تنوعا.

وفيما يتعلق بمنتدى "غيدار"، أشار رئيس الوزراء إلى أن العديد من الأفكار والمقترحات المثيرة للاهتمام يتم سماعها عادة في المنتدى، حيث يتبادل الخبراء والمسؤولون الاقتراحات والحلول الجديدة.

ويعقد منتدى "غيدار" هذا العام يومي 14 و15 يناير الجاري، ويأتي في وقت يتعرض فيه العالم وروسيا لضغوطات بسبب أزمة فيروس كورونا، ويعد المنتدى حدثا سياسيا واقتصاديا محوريا في حياة روسيا، حيث يتبادل الخبراء والمسؤولون من خلال هذا المنصة مختلف الآراء والخبرات.

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