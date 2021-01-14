النواب البحريني: الدبلوماسية ترتكز على المبادئ السامية والقيم الرفيعة

أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينية، فوزية بنت عبدالله زينل، أن الدبلوماسية البحرينية اتسمت على مدار 50 عاما من مسيرتها بالاعتدال والتوازن، والمرتكزة على المبادئ السامية والقيم الرفيعة، التي شكلت الرافد الأهم لترسيخ العلاقات الدولية بين مملكة البحرين والدول الصديقة.جاء ذلك بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين، والذي يصادف الرابع عشر من يناير من كل عام، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الخميس، معربة عن خالص التهاني لرجال ونساء السلك الدبلوماسي لمملكة البحرين وكبار المسئولين والعاملين بوزارة الخارجية، مشيدة بالجهود التي يبذلها الدكتور عبدالله بن راشد الزياني، وزير الخارجية، وفريق عمله من كوادر ومنتسبي الوزارة، في الأخذ بعلاقات التعاون والشراكة مع الدول الصديقة نحو آفاق أرحب، وتعزيز الدور المؤثر لمملكة البحرين في مختلف القضايا العربية والإسلامية والعالمية، انطلاقا من الثوابت الإنسانية والمواثيق الدولية.وأكدت رئيسة مجلس النواب البحرينية حرص المجلس على تقديم الدعم النيابي المتواصل، لإثراء الإنجازات الدبلوماسية البحرينية، منوهة بالعمل النيابي الدءوب لتحقيق التكامل للجهود الدبلوماسية الوطنية، عبر تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز علاقات التعاون مع برلمانات الدول الصديقة، بما يحقق الارتقاء بمستوى الإنجاز الوطني، ويدعم المسيرة التنموية.