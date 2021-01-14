محافظ مطروح: استمرار تعقيم وتطهير المنشآت الحكومية لمكافحة كورونا

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود التطهير والتعقيم بنطاق المحافظة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.وأوضح محافظ مطروح أن جهود رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية استمرت فى تطهير عدد من المواقع والمنشآت بنطاق المحافظة، وفق خطة تم إعدادها هذا الأسبوع ومنها بمدينة مرسى مطروح، بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح وإدارة الأزمات بالديوان العام.وأضاف أن استمر رجال المنطقة الغربية العسكرية فى حملة التطهير والتى بدأت السبت الماضى وعلى مدار الأسبوع، حيث تم رش وتطهير مبانى ومنشآت ديوان عام المحافظة وشركة كهرباء البحيرة ومديرية الزراعة وجراچ المحافظة، بالإضافة إلى رش وتعقيم مبانى مجلس العمد والمشايخ والشهر العقاري بمجمع المحاكم ومبني كنيسة السيدة العذراء وكنيسة الشهيدين ومساجد التنعيم والتقوي والرحمن.ووجه اللواء خالد شعيب محافظ الشكر لقيادة المنطقة الغربية العسكرية على تعاونها وجهودها فى اعمال التطهير والتعقيم بنطاق المحافظة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين مع منع انتشار فيروس كورونا المستجد.