رضا عبدالقادر يكشف مزايا منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة من أول يناير الجارى، تحقق العديد من الفوائد وهى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية، وكذلك تطوير أسلوب العمل وفقا لإعادة هندسة الإجراءات التى أقرها قانون الإجراءات الموحد وفقا لأحدث الأنظمة التي يتم تطبيقها في مجال العمل الضريبي.وقال "عبد القادر" إن مزايا التعامل مع المنظومة للممول تتمثل تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتوفير الدقة والشفافية، ويكون التردد على المأموريات في أقل الحدود، مشيرًا إلى أن تعامل الممول مع المنظومة من شأنه التسريع من إجراءات الفحص.وأشار ياسر تيمور مستشار وزير المالية للتطوير الضريبى إلى أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة تعتبر جزء من محاور التطوير التى تشهدها مصلحة الضرائب المصرية حاليًا، والتى تعمل على ميكنة الأعمال الضريبية الخاصة بالممولين والمحاسبين القانونيين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من مشروع التطوير والميكنة الذى تشهده مصلحة الضرائب المصرية هو التيسير على الممولين وتبسيط كافة الإجراءات الضريبية، لافتًا إلى أن اشتراك الممول على المنظومة القديمة ينتقل بشكل تلقائي إلى المنظومة الجديدة بالنسبة لممولي الثلاث مراكز موضحا أنه لا زيادة في الاشتراكات حيث يمكن سدادها بشكل شهري او سنوي حسب رغبة الممول.جاء ذلك خلال الندوة الثانية التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بعنوان "منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة" لممولى مراكز كبار ومتوسطى الممولين ومركز كبار المهن الحرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بالمصلحة، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين، ومؤمن عاصم المستشار الضريبى لشركة IBM، وجاءت هذه الندوة فى إطار سلسلة الندوات التى تنظمها المصلحة لتوعية ممولى المراكز الثلاث لتوعيتهم بالمنظومة.وأوضح " ثروت عبد الباقى وكيل وزارة بقطاع المعلومات بالمصلحة " أن الممولين بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة عليهم تقديم إقراراتهم إلكترونيا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة على www.eta.gov.eg، مشددًا على أن المسجل يبدأ ب www حتى يمكنه إنشاء حساب جديد حتى يتسنى للممول ربط حسابه الجديد بحسابه الموجود بالمصلحة.وقال "ثروت عبد الباقي" إن تقديم إقرارات ضريبة كسب العمل تكون حتى نهاية الشهر التالي من إنتهاء الربع وذلك بخلاف التسوية السنوية، والتى يتم تقديمها حتى نهاية شهر يناير من انتهاء العام، موضحًا أنه يترتب على عدم تقديم الاقرار تعرض الممول للعقوبات الواردة بقانون الاجراءت أما ضريبة كسب العمل الشهرية فتسدد حتى يوم 15 من الشهر التالي لتاريخ استحقاقها، مؤكدًا أن التأخر عن السداد يترتب عليه مقابل تأخير طبقا لأحكام القانون، ولا يترتب عليه مخالفة، لافتًا إلى أنه يمكن أن يترتب على التسوية السنوية فروق ضريبية، ومن ثم يكون على الممول أن يقوم بسدادها حتى نهاية شهر يناير مصحوبة بالتسوية المقدمة.وأوضح "ثروت عبد الباقى، أنه يمكن تقديم اقرارات كسب العمل من خلال المنظومة بطريقتين إما إدخال يدوي على المنظومة أو إدخال عن طريق تحميل شيت الاكسيل ويتم إدخال البيانات الأساسية لكل موظف أو عامل وتقوم المنظومة بحساب الضريبة المستحقة بشكل اتوماتيكي.وقام " ثروت عبد الباقى " بشرح كيفية تسجيل وإنشاء حساب على المنظومة الجديدة، وكذلك ربط هذا الحساب بملفه الضريبي، ويمكن أيضًا لغير الممولين المسجلين الدخول على البوابة والإطلاع والإستفادة من كافة الخدمات المتاحة على البوابة، وكذلك يمكن للممول إختيار طريقة إرسال الرسائل لهم من المنظومة إما عن طريق البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية القصيرة sms.وقال الدكتور " محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين " أن نماذج القيمة المضافة تنقسم إلى نموذجين نموذج 10 ونموذج 111، يعتبر نموذج 111 إنجاز من إنجازات المنظومة لأنه لأول مرة يقدم إلكترونيًا وخلاله يتم إقرار أحكام المادة ( 32 ) والمادة (17 ) فقرة (2) بخصوص التكليف العكسى، ويقوم الممول من خلال إقرار (111 ) الإقرار عن ضريبة الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول بسعر 10 % أو خدمات خاضعة بضريبة أو سعر 14 %، لكن هذه الخدمات غير لازمة لمزاولة النشاط، ونموذج (111 ) عبارة عن 4 جداول، عند فتح النموذج يتم إدخال ببيانات الممول كإسم المستخدم وكلمة السر، وبعد ذلك يقوم الممول بإدخال طبيعة الخدمة وقيمة الخدمة وفئة الضريبة وتحسب الضريبة أوتوماتيكيا وبعد ذلك يقدم الإقرار وبشكل فورى يتم سداد الضريبة.وبالنسبة لنموذج (10) أوضح الدكتور "محسن الجيار" أنه يتم اختياره ورفع البيانات عليه بطريقتين إما إدخال البيانات يدويًا من خلال الشاشة التى تظهر للممول أو يقوم الممول بإدخالها عن طريق إكسيل شيت حيث يقوم بتحميل الشيت من خلال المنظومة ويتم ملء البيانات على جهاز الحاسب الآلى للممول، ثم يقوم بتحميل الملف مرة أخرى على المنظومة بعد حفظه على إمتداد csv سواء commando limited أو utf-8 بنفس الخطوات.وأشار الدكتور "محسن الجيار" إلى أن ادخال فواتير الشراء وفواتير المبيعات لإعداد إقرار ضريبة القيمة المضافة على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة من خلال الادخال اليدوي عن طريق إضافة مستند أو عن طريق تحميل شيت الاكسيل بعد إعداده من قبل المسجل حيث تتيح المنظومة التعديل على البيانات داخل المنظومة بعد تحميلها عن طريق الضغط على تاب تحرير ثم اعداد التعديل على المنظومة ثم الضغط على التحقق لإظهار الأخطاء التي يتم تعديها لحظيا بعد مراجعتها من المسجل، ومن الجدير بالذكر أن هناك تاب حفظ كمسودة هو بمثابة حفظ مؤقت للبيانات قبل تقديمها فى الإقرار بشكلها النهائي حيث أن هناك إمكانيه للتعديل على المسودة بالإضافة أو الحذف قبل اعداد الإقرار في شكله النهائي.