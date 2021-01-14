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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«علاء الدين».. من هو مينا مسعود النجم العالمي الذي زار الأهرامات؟

الخميس 14/يناير/2021 - 12:36 م
مينا مسعود
مينا مسعود
ريم محمود
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زار النجم المصرى العالمى، مينا مسعود، بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، منطقة الأهرامات بالجيزة، ضمن برنامج زيارته لمصر الذي يضم زيارة عدد من المعالم السياحية البارزة، في هذا السياق ترصد الدستور أبرز المعلومات عنه.

- مينا مسعود مواليد 17 سبتمبر 1991

-هو ممثل ومغنى كندي من أصل مصري معروف بتأديته دور البطولة لفيلم علاء الدين الذي صدر عام 2019.

- في يوليو 2017، استقرت شركة ديزني عليه للعب دور علاء الدين في النسخة الواقعية للفيلم.

- كما لعب دور طارق القصار في المسلسل التلفزيوني جاك رايان، كما كان له دور في مسلسل نيكيتا في الموسم الأول، وقام بالمشاركة بالأداء الصوتي في لعبة واتش دوغز 2.

- مينا مسعود شخص نباتي، وقام بعمل برنامج تلفزيوني اسمه "Evolving" في سبتمبر 2019.

- تم اختيار مينا ليكون ممثلًا رسميًا لمصر في مبادرة "تحدث المصرية" وهي حملة هدفها حماية الهوية العربية للمغتربين المصريين وخاصة الأطفال العرب.

- أطلق مسعود مؤسسة خيرية هدفها دعم الفنانين الموهوبين الذين ينتمون لأعراق غير ممثلة بالشكل الكافى لمساعدتهم على البدء بكندا قبل الذهاب للوس أنجلوس.

-عانى مسعود في بداية حياته المهنية في تورنتو قبل حصوله على دور علاء الدين.

-يشير مينا إلى أن اختيار الأدوار الرئيسية يتم من خارج لوس أنجلوس وتأمل المؤسسة أن تغير ذلك عن طريق مساعدة المدربين لهم والمساعدة في التدريب حتى يتمكنوا من الحصول على أدوار.

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