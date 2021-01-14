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مصر

أهالي طلاب الثانوية يطالب بوضع نماذج استرشادية وامتحان تجريبي.. و«التعليم» ترد

الخميس 14/يناير/2021 - 12:36 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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طالب محمد السعيد ولى أمر طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة وضع النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة على موقع الوزارة، لتدريب الطلاب عليها.

وأكد ولي الأمر، فى تصريحات خاصة للدستور، أن هذا العام الدراسي ظروف طارئ بسبب فيروس كورونا، والاعتماد على البدائل التعليمية والتي بدورها فقدت حلقة التواصل المباشر بين المعلم والطالب.

كما طالب ولى الأمر، بعقد امتحان تجريبي حقيقي للطلبة بنفس فكرة امتحان اخر العام، لتقييم النظام والوقوف على مستوى الطلاب الحقيقي واستيعابهم لنظام الامتحان الجديد وحتى يتاح تقويم النظام وتلاشي السلبيات التي تظهر في الامتحان التجريبي ولكي يتم التقييم الحقيقي للطلاب.

وناشد أولياء الأمور بضرورة، مراقبة الطلاب، حرصا على مصلحتهم وتوعيتهم، بأن يخوضوا الامتحان بدون اللجوء للغش وأيضا المحافظة على إلا يسرب الامتحان حتى يتاح التقييم الحقيقي لمستوى الطلاب.

بينما أكدت فاتن أحمد، ولي أمر، أن نجلها يستكمل المنهج الدراسي عبر المنصات التعليمية المتاحة، خاصة بعد توقف الدروس الخصوصية وغلق السناتر، وطالبت أيضا الوزارة، بسرعة تحميل النماذج الاسترشادية، لتدريب الطلاب، ومعرفة مستواهم الحقيقي بعد المذاكرة.

من جانبه علق مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطلب ولي الأمر، مؤكدًا أنه جاري تجهيز الوزارة حاليًا لوضع أسئلة النماذج الاسترشادية لرفعها عبر موقع الوزارة الالكتروني ليستفاد بها الطلاب، ويتدربون عليها كنموذج لشكل الامتحان النهائي.

وشدد على أنه سيتم عقد الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي على أجهزة التابلت، فى مارس المقبل.

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