لافروف يبحث مع وزير خارجية السعودية التطورات في المنطقة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إنه بحث مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان التطورات في المنطقة.وأضاف وزير الخارجية الروسي، أننا نتعاون مع السعودية بشأن استقرار سوق النفط ومكافحة جائحة كورونا.وأما فيما يخص القضية الليبية، أوضح لافروف، أن روسيا تدعم عملية سياسية شاملة في ليبيا بمشاركة كافة الأطراف، وفقاً " العربية عاجل ".وأكد لافروف، على ترحيب روسيا بقمة العلا في السعودية وما خرجت به من اتفاقيات لتطوير في المنطقة.