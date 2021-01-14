30 سفينة إجمالى الحركة بموانئ بورسعيد اليوم

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس القطاع الشمالي، أن إجمالي حركة السفن اليوم الخميس، 30 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 7 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينة، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين، وجارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.