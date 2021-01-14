ارتفاع اصابات كورونا في سنغافورة لـ59029

سجلت وزارة الصحة السنغافورية 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليبلغ إجمالي الإصابات 59 ألفًا و29 إصابة.وأوضحت الوزارة، حسبما أوردت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، اليوم الخميس، أن الإصابات الجديدة تضمنت 44 حالة وافدة من الخارج تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي أو عزل لدى وصولهم البلاد؛ ما يعد أكبر عدد من الإصابات الوافدة يتم تسجيله منذ 23 مارس الماضي، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.