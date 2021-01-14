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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرارغير مسبوق بتاريخ أمريكا «ترامب» يحال لمجلس الشيوخ مرتين

الخميس 14/يناير/2021 - 12:33 م
ترامب
ترامب
هبه محمد
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أصبح دونالد ترامب، أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة، يُحال أمام مجلس الشيوخ مرّتين لمحاكمته بهدف عزله، قبل أسبوع على انتهاء ولايته وسط أجواء من التوتر الشديد.

وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، أمس الأربعاء، لصالح توجيه الاتهام الى الرئيس بغالبية 232 صوتا في مقابل 197، وقالت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، إ الخطوة غير المسبوقة التي أقدم عليها مجلس النواب تثبت أنّ "ما من أحد فوق القانون".

وقالت "بيلوسي" لدى توقيعها على القرار الاتّهامي تمهيدًا لإحالته على مجلس الشيوخ، إنّ "مجلس النواب أظهر اليوم، بمشاركة من الحزبين أنّ ما من أحد فوق القانون، ولا حتّى رئيس الولايات المتّحدة"، مكرّرة التحذير من أن ترامب يشكّل "خطرًا واضحًا وفوريًا" على البلاد.

في شريط فيديو نشره البيت الأبيض، دعا ترامب من المكتب البيضوي الأمريكيين إلى الوحدة بدون أن يأتي على ذكر أجراء العزل.

ورغم عدم اعترافه بأي مسؤولية في أعمال العنف، أكد ترامب أنّ الذين شاركوا في الهجمات الأسبوع الماضي سيُساقون أمام العدالة، قائلا إنهم لا يمكن أن يكونوا أنصاره الفعليين.

ويمهد هذا التصويت الطريق تاليا أمام فتح إجراء عزل، بشكل رسمي ضد ترامب وبات الأمر أمام مجلس الشيوخ الآن لمحاكمته.

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