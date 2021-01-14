«رجال الأعمال» تتعهد بمساندة مجلس النواب لخدمة المجتمع

تعهد مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأعضاء مجلس النواب المصري في إطار دور الجمعية في المساهمة في التنمية الاقتصادية والتنموية وخدمة المجتمع.وتقدم مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية والإدارة التنفيذية بالجمعية بخالص التهنئة لخمسة من أعضائها داخل قبة البرلمان، وهم الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة افريقيا بالجمعية، عبد الحميد دمرداش، أحمد إبراهيم البنا، أحمد الخشن، وحسام زكي أعضاء الجمعية.وقال المهندس علي عيسي رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية تؤكد استعدادها لتقديم كافة المساندة لكافة أعضاء مجلس النواب المصري وأعضائها الذين فازوا في انتخابات المجلس الجديد، مشيرًا إلى أن تواجد 5 أعضاء من جمعية رجال الأعمال داخل قبة البرلمان يعد تكليلا لدور الجمعية والاعضاء لجهدهم الدؤوب في خدمة المجتمع.وأضاف «عيسى»، نتمني لجميع النواب دوام التوفيق بما فيه خدمة مصرنا الحبيبة، معلنا عن استعداد مجلس الإدارة ورؤساء اللجان القطاعية المختلفة بالجمعية للتعاون المشترك لما فيه صالح البلاد وخدمة المجتمع.