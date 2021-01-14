رفع درجة الاستعداد والطوارىء بالمحافظات لمواجهة تقلبات الطقس

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية في المحافظات، وجميع المواقع، خاصة المتوقع سقوط الأمطار بها وإلغاء الإجازات للقيادات المحلية مع ضرورة استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسبًا لأية أحداث غير متوقعة.وشدد شعراوي على ضرورة اتخاذ كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية والتأكد من تطهير مخرات السيول وجاهزية المعدات وإعادة تمركزها لاستيعاب شفط المياه وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى باستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحي.وكلف "شعراوي" غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء وإتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصًا على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أي مخاطر.