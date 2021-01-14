«بيجو تكنولوجى» السنغافورية تعتزم توسيع أعمالها في الأردن

قال مدير عام العلاقات والمتحدث الرسمى باسم شركة بيجو تكنولوجي السنغافورية خلدون أمين، إن الشركة تخطط لتوسيع أعمالها في الأردن، مؤكدًا أن اختيار الأردن كمكتب إقليمي للشركة السنغافورية، جاء نظرًا لما يتمتع به من كفاءات عالية في الموارد البشرية، خصوصًا فى المجالات التقنية والذكاء الاصطناعى.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، عن أمين قوله، خلال زيارة فريق متابعة المشاريع في هيئة الاستثمار الأردنية، لمقر الشركة السنغافورية بعمان، إن اختيار الأردن جاء أيضًا لأهمية موقعه الاستراتيجي في المنطقة وتميزه بالبنية التحتية للاتصالات والتفوق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وريادة الأعمال.وبين أن الخطة التوسعية لشركة بيجو خلال عام 2021 ستعمل على توظيف 400 موظف أردنى متخصصين فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى.