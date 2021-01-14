الاستعدادات النهائية لتنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا

تنهي الولايات المتحدة الأمريكية استعدادتها، لتنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وسط تحذيرات علي أعمال عنف قبل التنصيب بايدن، حيث أكد الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب أن جو بايدن اطلع على التحضيرات الأمنية، والتي من المقرر تنصيبه رئيسا جديدا في 20 يناير.وأكد مدير شرطة واشنطن، روبرت كونتي أن أكثر من 20 ألف عنصر من الحرس الوطني الأمريكي سوف يضمنون النظام العام في العاصمة في أثناء مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.وقال كونتي خلال موجز صحفي، "بما أنه حدث ذو أهمية وطنية فإن الخدمة السرية هي المخولة بتقديم الأرقام النهائية، لكن بإمكانكم أن تروا ما يفوق 20 ألف من عناصر الحرس الوطني في واشنطن العاصمة".وأعرب مدير الشرطة عن اهتمامه البالغ بضمان الأمن في واشنطن سواء في يومي عطلة نهاية الأسبوع الجاري أو في يوم التنصيب (20 يناير)، واصفا مشاركة هذا العدد الكبير من أفراد الحرس الوطني في الحفاظ على النظام العام مساعدة غير مسبوقة للشرطة.وتجري التحضيرات لمراسم تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة وسط الإجراءات الأمنية المشددة بعد قيام أنصار الرئيس الحالي، دونالد ترامب، باقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي وما رافق ذلك من اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.من جانبه قالت وكالة "رويترز" إن المتحدثة باسم "فيسبوك"، قالت إن الموقع يشهد زيادة في إشارات توحي باحتمال ارتكاب أعمال عنف ضخمة قبيل حفل تنصيب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير الحالي.ولفتت إلى أن "الإشارات التي تتبعها "فيسبوك" تضمنت نشرات رقمية تروج للأحداث، بعضها يتضمن دعوات لحمل السلاح أو شارات ميليشيات أو جماعات الكراهية".وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن مسؤولين فيدراليين يدعون قادة الشرطة بالمدن الأمريكية الكبرى ليكونوا في حالة تأهب قصوى، مشيرة إلى أن أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية دعت إلى مراقبة علامات الاضطراب قبيل مراسم تنصيب بايدن، وأنها ستصدر نشرة وطنية لحث جميع الأمريكيين على توخي الحذر خلال الأيام المقبلة.وصوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الرئيس دونالد ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكونجرس.وأيد 232 مشرعا في مجلس النواب، بينهم 10 جمهوريين و222 ديمقراطيا، تشريع مساءلة ترامب، مقابل 197 نائبا أعلنوا رفضه.