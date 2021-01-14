محافظ مطروح يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، بمكتبه المهندس حمدى عكاشة، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والمهندس سعيد خليل، نائب رئيس الشركة، والمهندس طارق زكى، رئيس قطاع كهرباء مطروح.جاء ذلك في إطار مناقشة عدد من مشروعات الكهرباء ومتابعة حل عدد من مشاكل الكهرباء بمطروح من أعمال الصيانة وسرعة الاستجابة لإصلاح الأعطال سواء منخفضة أو متوسطة.ووجه محافظ مطروح ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسين خدمة الكهرباء بالمحافظة، مقدمًا الشكر إلى المهندس سعيد خليل على مدى خدمته فى قطاع الكهرباء بمحافظة مطروح.