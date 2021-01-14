محافظ القاهرة يتفقد آثار الحريق بالمخازن المركزية لوزارة الصحة

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عمليات إطفاء الحريق المحدود الذى نشب، صباح اليوم، بورشة صيانة بجوار المخازن المركزية لوزارة الصحة بمنطقة السكة البيضاء بمنطقة الوايلي.وأوضحت محافظة القاهرة في بيان لها، أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماده ومنع امتداده لأى مبنى أو منشأة أخرى.و رافق المحافظ أثناء تفقده للحريق اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، واللواء إيهاب عرفة، مدير شرطة المرافق.كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق، وانتقل لمكان الحادث مسؤولو الحماية المدنية والحي، وبصحبتهم عدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق وتجرى حاليًا عمليات تبريده.