«زراعة الشرقية» تنظم مدرسة حقلية إرشادية عن محصول البنجر

أشار المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصول البنجر بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل السكرية وقسم المحاصيل السكرية بالمديرية في حضور الدكتور أيمن عبد الرازق، من معهد بحوث المحاصيل السكرية وعدد من المزارعين والمرشدين الزراعيين.أضاف وكيل الوزارة أن الهدف من تنفيذ المدرسة الحقلية هو تعريف المزارعين والمرشدين الزراعيين بأهم المعاملات الزراعية عند زراعة البنجر من حرث وتسوية وتخطيط مع ضرورة الالتزام بالكثافة النباتية عند الزراعة، وكذلك أهم الأمراض التى تصيب الجذور وموت البادرات وطرق تفادى كل هذه المشكلات.أشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم تلك الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.