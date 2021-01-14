نائب: التبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة كورونا واجب وطني

أشاد النائب إبراهيم المصري، عضو مجلس النواب، بالحملة التي دشنها صندوق تحيا مصر بشأن توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لغير القادرين، ويأتي ذلك تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، واصفًا هذه الحملة بـ"الممتازة".وأكد عضو البرلمان في البيان الصادر عنه، أن الدولة المصرية تُولي اهتمام كبير تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية للأسر في المناطق الأكثر احتياجا، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل، ولذلك فمن المؤكد أن تكون هذه الفئة على قمة أولويات الصندوق.وأشار النائب، إلى ضرورة تكاتف جميع المواطنين ورجال الأعمال بجانب الدولة المصرية للعبور من هذه الأزمة إلى بر الأمان وبأقل الخسائر، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن مدى حبهم للوطن في الوقوف بجانبها، لافتا إلى أن التبرع لصندوق تحيا مصر الأن بمثابة واجب وطني ولأبد على المواطنين القادرين تلبي النداء.وأضاف " المصري"، أنه بفضل الحنكة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استطاعت الدولة الخروج من الموجه الأولى بأقل الخسائر مقارنه بالدول العالمية المُتقدمة.