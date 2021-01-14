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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتفقد المواقع المستهدف تطويرها في قرى أبو قرقاص

الخميس 14/يناير/2021 - 12:23 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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التقي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بعدد من المواطنين بقرية أبيوها التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، وأدار نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الاعمال التي سيجري تنفيذها ضمن خطة المحافظة للمشاركة المجتمعية في تحديد الموقف العام لخطط التنمية المتكاملة للقرية، مؤكدا على تذليل كافة العقبات لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات لوضع خطة شاملة للتطوير مع التركيز على الخدمات التي تستهدف اكبر عدد من المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، اليوم، عددا من المواقع المستهدف تطويرها بقرية ابيوها بمركز ابوقرقاص، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لاستهداف 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبو قرقاص، والتي شملت تفقد قطعة أرض فضاء أملاك دولة، سيتم تخصيصها لإنشاء ملعب خماسي، كما تفقد المحافظ الوحدة الصحية والمدرسة الثانوية بالقرية، حيث سيجري تطويرهما وتوسعة المدرسة ضمن الاعمال المخطط تنفيذها بالقرية.

و قال المحافظ، ان المبادرة تاتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1500 قرية جديدة على مستوى الجمهورية، والتي تستهدف تطوير 50 مركز على مستوي محافظات الجمهورية، موضحا أن نصيب محافظة المنيا منها 5 مراكز وهم (ابوقرقاص – ملوي - العدوة – مغاغة – ديرمواس)، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري لرفع قدرات البنية الأساسية من كافة الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، مؤكدا ان بداية التنفيذ، ستكون من خلال تطوير 47 قرية بمركز ابوقرقاص.

وأضاف " القاضي" أن أعمال التطوير، ستشمل العديد من المحاور والتي تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة في العديد من المجالات والتي تشمل (التعليم، والكهرباء، والصرف الصحي، ومياه الشرب، والغاز الطبيعي، والشباب والرياضة، والطرق)، بالإضافة لتطوير الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف، ورفع كفاءة الطرق، وشبكات الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية.

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